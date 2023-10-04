تربية نهر النيل تؤكد أهمية التنسيق لتقديم خدمات تعليمية وصحية متميزة





أكد الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف أهمية أحكام التنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتنفيذ البرامج المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالدامر اليوم الدكتور أحمد علي وهب وزير الصحة المكلف بالولاية، وذلك بحضور الأستاذ الحاج بلة سومي، أمين عام حكومة الولاية إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة.

وأشار وزير التربية والتعليم المكلف إلى الروابط والعلاقات التنسيقية التي تربط بين وزارتي الصحة والتعليم كوزارات خدمية إلى جانب برنامج التوأمة بين الجانبين إضافةً إلى التنسيق القائم في وضع الخطط والبرامج وماتقدمه إدارة الصحة المدرسية كإدارة ذات اهتمام مشترك في تقديم خدماتها للمستهدفين بالوزارتين.

ورحب أستاذ الأزهري بوزير الصحة متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهمته كوزير مكلف لوزارة الصحة بالولاية.

من جانبه عبر وزير الصحة بالولاية عن سعادته بزيارة وزارة التربية والتعليم مشيراً إلى التشابه في طبيعة العمل بالوزارتين والقائمة على التعليم باعتباره أن الطبيب في نهايات خدمته يهتم بنقل خبراته المهنية للأجيال القادمة وأشار إلى أهمية التأسيس لعمل مرتب ومنظم في الجانبين الصحي والتعليمي والعمل على إشاعة روح التنافس بين القطاعين الحكومي، والخاص تجويداً للأداء لخدمة إنسان ولاية نهر النيل.