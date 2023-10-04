وزير الصحة بولاية كسلا يتفقد مراكز تقديم العلاج المجاني للنازحين





تفقد الدكتور علي ادم وزير الصحة المكلف بولاية كسلا المراكز الصحية التي تقدم خدمة العلاج المجاني للنازحين بالولاية، ذلك برفقة الأستاذة امتياز عطا مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة والدكتور يعقوب بدر العبيد ممثل منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الأستاذة امتياز ان مركزي يحي الحسين والترعة تم اختيارهما حسب توزيع النازحين بمحلية كسلا لتغطية الضفتين الشرقية والغربية من المحلية وان الزيارة تأتي في إطار الإشراف والمتابعة وتفقد سير تقديم الخدمات.

وقالت ان إدارة الطوارئ الصحية تعمل على التنسيق بين الإدارات ذات الصلة لتوفير الإمداد الدوائي والمعملي وسد النقص في المستهلكات المعملية وحل المشاكل الإدارية.

ونوهت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة إلى التعاون الكبير من منظمة الصحة العالمية في توفير جزء من الأدوية ودفع استحقاقات العاملين والتكلفة التشغيلية لإسعاف الحالات الحرجة.

وأضافت امتياز ان المشروع الذي سوف يتم تقييمه بعد الشهر الرابع من التجربة يساهم في وصول الخدمة المجانية لكل النازحين المترددين على المراكز المحددة.