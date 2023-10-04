وزير البترول المصري: زيادة كبيرة في الغاز القادم من إسرائيل





قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الأربعاء، إن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي الأوروبي أدى لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40 في المئة، منذ يناير 2021 وحتى الآن، وفق مراسل الحرة.

وتوقع الوزير أن تزيد الكمية بنسبة 30 في المئة إضافية، خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير.

وأوضح وزير البترول في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.

وأوضح الملا أن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.

وفي أغسطس الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة إيرادات الدولة، وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر”.

الحرة