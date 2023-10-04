وزير الصحة بالنيل الأبيض يوجه بتكثيف حملات اصحاح البيئة





اكد الدكتور عزالدين حسين محمد علوان المدير العام الوزير المكلف بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض وقد وجه الوزير المكلف بتكثيف حملات مكافحة النواقل واصحاح البيئة ورقابة الاغذية وتوزيع الكلور في مضارب مياه الشرب خارج الشبكة.

كما اكد لدي لقائه بادارة الرعاية الصحية الاساسية برئاسة الدكتور الزين سعد ادم والاستاذ بشير حميدة مدير صحة البيئة بالوزارة، اكد استقرار الوضع الصحي وان الولاية خالية من أمراض القائمة ( أ).

استمع الوزير لتنوير من الدكتور الزين آدم مدير إدارة الرعاية الصحية الاساسية حول جهود إدارته خلال الفترة الماضية والخطة للمرحلة القادمة خاصة تكثيف أنشطة الاصحاح ومكافحة الناقل وتعزيز الصحة، واشاد بدعم وزير الصحة المكلف ومتابعته لكل البرامج والانشطة بالوزارة مما اسهم في استقرار الوضع الصحي.

وفي ذات السياق عقد الدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية عدد من اللقاء بالمديرين التنفيذيين بالمحليات لإنزال موجهات مجلس الوزراء الاتحادي ووالي النيل الأبيض بوضع التحوطات اللازمة لمجابهة أمراض الإسهالات المائية والحمى النزفية، حيث عقد مدير ادارة الرعاية الصحية الأساسية اجتماعا مع المدير التنفيذي محلية كوستي الاستاذ ابوعبيدة عمر عجبين بحضور الاستاذ نسرين مدير صحة البيئة بالمحلية ومدير الملاريا والناقل، وأعلن عن التزم بمحلية بدعم كل انشطة صحة البيئة وسلامة الأغذية والمياه ومكافحة النواقل، واطمأن مدير الرعاية الصحية علي سير أنشطة صحة البيئة بمحلية كوستي.

كما التقي مدير الرعاية الصحية الأساسية بمدير الخدمات الصحية بمحلية قلي الاستاذه صفا الحلو ومدير صحة البيئة الاستاذة بدرية برير ومدير صحة البيئة حيث تم التوجيه بمواصلة حملات صحة البيئة وسلامة الأغذية والمياه ومكافحة النواقل والمسح.

وفي محلية ربك التقى مدير صحة البيئة ونائب مدير الرعاية الصحية الأساسية الاستاذ بشير ادم حميدة بالمدير التنفيذي لمحلية ربك الأستاذ الصادق محمد عثمان، بحضور مدير الخدمات الصحية بالمحلية الاستاذة ندى ضوالبيت.