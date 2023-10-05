موجز وملخص العمليات ليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 ودحر التمرد في نيالا





تلى الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله موجز موقف العمليات اليوم الاربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، والذي أوضح فيه التالي:

دحر بفضل الله وتوفيقه ابطال الفرقة 16 مشاة بنيالا اليوم هجوماً غاشماً على الفرقة من قبل المليشيا المتمردة وكانت قد حشدت الالاف من المرتزقة لكنهم ولوا مدبرين بعد ان تكبدوا خسائر في الأفراد والمعدات.

من جانب آخر وفي إطار سلوكها الارهابي واستهدافها الممنهج للمدنيين قامت اليوم مليشيا الدعم السريع المتمردة بقصف مسجد حاج سعد بالسامراب شمال ببحري (المركز الصحي الملحق بالمسجد) مما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وجرح خمسة عشر اخرين، وهذا السلوك تكرر كثييراً منذ بداية هذا التمرد المشؤوم والاستهداف مستمر وواضح جداً للمناطق السكنية والمدنيين، حيث ظلت لا تتورع المليشيا عن قتل وجرح المدنيين الابرياء وهي جرائم حرب تسجل بامتياز في صحيفتها السوداء.

ان قواتنا المسلحة في جميع المحطات داخل وخارج العاصمة تتعامل مع العدو وبكامل جاهزيتها لردع لكل محاولته البائسة التي يقوم بها حتى يكتب الله النصر لقواتنا الباسلة.