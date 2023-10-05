والي الشمالية يشيد بترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار والصناعة بالشمالية





أشاد والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الاستاذ الباقر احمد علي بالترتيبات التي تقوم بها وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية لانعقاد مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني والذي سينعقد في الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري بدنقلا تحت شعار (إستثمار جاذب لمستقبل واعد).

وأكد الوالي على أهمية المؤتمر في تطوير قطاع الاستثمار والاستفادة من مخرجاته وتوصياته في تنمية ونهضة وتطور الولاية في المجالات كافة.

جاء ذلك لدى ترأسه اليوم بدنقلا إجتماع اللجنة العليا للمخططات الاستثمارية والذي إستعرض تجميع الفرص الاستثمارية بالمحليات وتجهيزها وعرضها في المؤتمر.

وأكد وزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح في تصريح (لسونا) أن الاجتماع حضره المديرين التنفيذيين بالمحليات ومديري التخطيط بمحليات الولاية السبع بجانب الادارة العامة للتخطيط بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ومهندسي الوزارة.