الفرقة 22 مشاة تخرج دورة المدفعية الاساسية ببابنوسة





اشاد اللواء ركن معاوية حمد عبدالله حمد قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة بالدور الكبير الذي يقوم به سلاح المدفعية في مسارح العمليات وداخل حدود مسؤلية الفرقة 22 مشاة مؤكداً على اهمية دعم كل برامج ومشروعات اللواء 170 مدفعية.

جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال بخريج دورة المدفعية الاساسية رقم ( 3 ) برئاسة اللواء 170 مدفعية ببابنوسة بحضور قائد ثاني الفرقة 22 العميد ركن خالد الفاضل حسن ورؤساء الشعب وقادة الوحدات العسكرية بالفرقة.

وقد اثنى اللواء معاوية على ما تلقاه المتخرجون من تدريبات نظرية وعملية مقرونة بالتفاني والانضباط في العمل مع قوة التحمل والصبر مشيداً في هذا الصدد بقائد اللواء 170 مدفعية وضباط وضباط صف وجنود المدفعية .

من جهته حيا العقيد ركن بشير موسى يوسف احمد قائد اللواء 170 مدفعية جهود قائد الفرقة لرعايته ودعمه للدورة التدريبية وكل برامج المدفعية وقال ان الدفعة المتخرجة تمثل اضافة حقيقة للمدفعية في ميادين العمل كما اشاد بالمعلمين وكل ضباط وضباط صف وجنود المدفعية .

هذا وكان قد تحدث المشرف على الدورة الملازم احمد ابراهيم مفصلا نتائج المتخرجين وترتيب المراكز .