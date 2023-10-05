وزير الصحة الإتحادي يؤكد ضرورة تقديم خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات





وجه الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي، بتفعيل العمل المشترك بين إدارات الصندوق القومي للتأمين الصحي والصندوق القومي للإمدادات الطبية، لإدارة الموارد وضمان إنسياب خدمات الإمداد الطبي.

وأكد لدى ترؤسه مساء اليوم بمدني الإجتماع التنسيقي لتعزيز خدمات التأمين الصحي بمشاركة الدكتور اسامة عبد الرحمن الفكي وزير الصحة المكلف بولاية الجزيرة والدكتور فاروق نور الدائم عمر المدير العام المكلف للتأمين الصحي والدكتور شيخ الدين الشيخ المدير العام للإمدادات الطبيه والدكتور فخر الدين علي يس مدير التأمين الصحي بالجزيرة ومدراء الإدارات العامة بالتأمين الصحي ووكيل وزارة الصحة الإتحادية، على ضرورة تقديم خدمات التأمين الصحي المتكاملة بمستشفيات المحليات وعودة الخدمة جزئياً بالمستشفيات التخصصية على أن يتم التوسع في الخدمة تدريجياً وفق الموارد المتاحة.

ودعا وزير الصحة للتنسيق وعودة الشراء الموحد بين التأمين الصحي والإمدادات الطبية مشيراً في هذا الإطار الى أن المنح والهبات غير كافية لسد النقص في الخدمة الدوائية.

وطالب الوزير بقيام ورشة مشتركة لتعظيم الموارد وتقييم الإمداد وبحث الرؤى المستقبلية لإستقرار الخدمة.

من جانبه تناول مدير الصندوق القومي التأمين الصحي المكلف جهود التأمين لتقديم الخدمات المباشرة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري عبر 245 مرفقاً من جملة 354 مرفقاً قدمت الخدمة لعدد 4.2 مليون مشترك إضافة لإستهداف أكثر من مليون نازح من حملة البطاقة القومية بالخدمة، وعزى تراجع الخدمات لتراكم المديونيات وصعوبة الوصول لمرافق تقديم الخدمة في بعض الولايات جراء الحرب.

وأشار لتجربة فرع التأمين الصحي بالقضارف في تعزيز جهود الصحة لمحاربة حمى الضنك والإسهالات المائية معلناً التوسع عبر 79 مرفقاً لإتاحة الخدمة وتحسين مؤشرات الإستخدام. وقال إن ضعف التمويل وتوقف الإمداد الطبي عبر الإمدادات الطبية من أبرز التحديات التي تواجه الصندوق.

واستعرض مدير الإمدادات الطبية آليات توزيع المنح والهبات وإدارتها وفق حاجة الولايات وذكر أن تراكم المديونيات أقعدت بخدمات الإمدادات الطبية وأكد النقص في الدواء.

فيما أكد وزير الصحة بالجزيرة أهمية عودة خدمات التأمين الصحي لدعم النظام الصحي بالولاية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن مشيراً لتضمين التأمين الصحي ضمن سلسلة الإمداد للمنح والهبات، داعياً لتفعيل اللجنة المشتركة بين مكونات النظام الصحي بالولاية مؤكداً على ضرورة تقديم الخدمات المجانية عبر 25 مركزاً صحياً بمحلية مدني الكبرى.

وكشف مدير التأمين الصحي فرع الجزيرة عن تقديم الخدمات المجانية للوافدين عبر مرفق الشهيد (1) مشيراً للتحديات التي تجابه الفرع في ظل تعثر التمويل منوهاً إلى أن 80% من مشتركي الصندوق من شرائح الدعم الإجتماعي المكفولة عبر المالية الإتحادية وديوان الزكاة مطالباً بانسياب الإمداد المقدم عبر المنح والهبات.

هذا وكان الإجتماع قد ناقش جهود التأمين الصحي لتحديث حزم الخدمات المقدمة وتعزيز توفير خدمات المستوى الثاني للمؤمن عليهم عبر التوسع في المستشفيات الريفية والتركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتوزيع الخدمة بعدالة.