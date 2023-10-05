التعليم العالي السودانية تدرس جميع السُبل المُمكنة للحفاظ على مستقبل الطلاب





التقى بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلميّ السوداني بمكتبه المؤقت بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان بالاستاذ علي الشيخ السماني الوكيل المفوض وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، وذلك لمتابعة وضع الجامعات السودانية وبحث كافة الترتيبات لعقد اجتماع لمديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ووقف بروفيسور دهب خلال اللقاء على آخر تطورات الوضع الراهن بمؤسسات التعليم العالى، حيث أشار إلى ضرورة الاهتمام بمستقبل الطلاب وإمكانية إكمال دراستهم الجامعية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكداً بأن الوزارة تدرس حالياً جميع السُبل المُمكنة للحفاظ على مستقبلهم، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ودراسة التفاصيل المُرتبطة بإمكانية استئناف الدراسة في المستقبل القريب.

وخلال اللقاء استعرض الأستاذ علي الشيخ السماني برنامج عمل الإدارة العامة للقبول وتقويم الشهادات ومركزي توثيق الشهادات والإفادات الجامعية بجامعتي البحر الأحمر والجزيرة، وكذلك برنامج التأكد من صحة الشهادات الجامعية بالتنسيق مع سفارات الدول المختلفة شارحاً أهم ملامح هذا النظام وأهميته الذي يمثل قاعدة بيانات لكل طلاب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السودان.

من جانب آخر التقى وزير التعليم العالي والبحث العلميّ بوفد كلية بورتسودان الأهلية برئاسة بروفيسور احمد عبدالعزيز عميد الكلية.

حيث بحث اللقاء موقف البرامج الدراسية في الكلية، وموقف ترفيع الكلية وضرورة ان يتم ذلك في الوقت القريب.