الصحة: جهود لاستقرار الإمداد الدوائي





أكد الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادي أن القطاع الصحي يعتبر من اهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير في فترة الحرب من قبل الدولة والمانحين والمنظمات خاصة في مجال الإمداد الدوائي.

وأشار لدى تفقده صباح اليوم مخازن العلاج المجاني بمدني حرص وزارته على توفير كافة الأدوية خاصة المنقذة للحياة في ظل الظروف الحالية، مشيراً للجهود المبذولة لإستقرار الإمداد الدوائي عبر الصناديق الخيرية الدولية والمانحين خاصة أدوية الطوارئ والعلاج المجاني.

من جانبه اكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، إستقرار الإمداد الدوائي بالولاية، مشدداً على ضرورة إكمال النقص في أدوية مرضى الكلى والسرطان.