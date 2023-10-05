والي شمال كردفان يلتقي وفد الإدارة الأهلية بمحليه غرب بارا





التقى والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله بالامانة العامة للحكومة بمدينة الأبيض اليوم وفد عمد وقيادات الإدارة الأهلية من قبيلتي دار حامد والمجانين برئاسة الناظر سليمان جابر سهل ناظر المجانين والناظر محمد احمد تمساح ناظر دار حامد وذلك بحضور الامين العام لحكومة الولاية ومدير جهاز المخابرات العامة والمدير التنفيذي لمحلية غرب بارا ومدير ديوان الحكم المحلي.

هذا وأوضح الاستاذ هاشم ام بدة المدير التنفيذي لمحلية غرب بارا ان اللقاء يجيء بغرض مناقشة جملة من المسائل المتعلقة بالجانب الامني والخدمي مشيرا إلى الدور الكبير الذي قامت به الإدارة الأهلية فى حل كثير من القضايا المتعلقة بالمجتمع.

واضاف ام بدة ان محلية غرب بارا من المحليات التي تشهد استقرارا بالرغم من تأثرها بظروف الحرب متطرقا إلى جهود المحلية في معالجة مشكله المياه والمشاركة المجتمعية الفاعلة لتنمية خدمات المنطقة.

من جهته الناظر سليمان جابر سهل اعرب عن شكره بهذا اللقاء داعيا إلى أهمية بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأشار إلى المبادرات التي تقودها قبيلة المجانين في كثير من القضايا.

من جانبه الناظر محمد احمد تمساح اشار الى دور الإدارة الأهلية فى معالجة القضايا المرتبطة بالمجتمع المحلي مشيرا الى افرازات الحرب بالمنطقة وانتشار الظواهر السالبة، وقال إن الامن مطلب أساسي لحماية المواطنين بتلك المناطق واكد الوفد وقوفهم خلف القوات المسلحة ومساندتها بجانب إسناد جهود حكومة الولاية في مساعيها تجاه قضايا المواطن.

إلى ذلك أكد والي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف ان مسألة الامن تشكل أولوية قصوى لحكومة الولاية، وقال ان نصرة القوات المسلحة تمثل البعد الوطني الحقيقي.