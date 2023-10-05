والي الخرطوم يثني على أعمال لجنة الطواريء والخدمات الطوعية بالعيلفون





أثنى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على الاعمال الكبيرة التي يقوم شباب منطقة العيلفون بشرق النيل في متابعة الخدمات ومعالجة الاعطال في مرافق المياه والكهرباء. وحققت لجنة الطواريء والخدمات الطوعية نتائج ملموسة وواضحة خففت كثيراً من آثار الحرب على المواطن حتى صارت الحياة كالمعتاد. كما تم افتتاح عيادات لكبار الاخصائيين.

وقامت لجنة الكهرباء والتي ضم مهندسين وفنيي كهرباء من أبناء العيلفون وأم ضوابان بإصلاح الاعمدة والاسلاك وإصلاح الخط الناقل للتيار من صافولا مما ادى الى استقرار في التيار الكهربائي.

وتم توفير الكهرباء لمستشفى ام ضوابان يومياً في الفترة الصباحية لعمليات الولادة وغيرها.

وعلى صعيد متصل نظم ابناء العليفون حملات نظافة استهدفت ازالة تراكم النفايات ومعالجة آثار الخريف ويجري العمل بشكل مستمر حتى يتم الحفاظ على البيئة.