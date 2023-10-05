إفتتاح فرع بنك تنمية الصادرات بمدني





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيره المكلف لدى إفتتاحه اليوم ببرج شيكان بمدني فرع بنك تنمية الصادرات بحضور قائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية وعدد من أعضاء حكومة الولاية، أن البنك يعتبر من أهم البنوك لإهتمامه بمجال الصادر والوارد وأن الولاية في أشد الحاجه لتأمين عملية الصادرات والواردات عبر البنك خاصه وأن الولاية أصبحت مركز لتوزيع السلع لعدد من الولايات.

ووجه الوالي بضرورة ضم بنك تنمية الصادرات لمحفظة بنوك تمويل الموسم الزراعي مجدداً إلتزام حكومته التعاون مع البنك للإضطلاع بدوره في تنفيذ خطط الولاية الهادفة لتطوير أعمال الصادر والوارد مثمناً دور البنك في مجال المسؤولية المجتمعية التي تخدم الصحة .

من جانبه أكد الأستاذ العباس على يحيى العباس ممثل المدير العام لبنك تنمية الصادرات أن إستمرار التنمية بالولاية وإدارة الولاية للأزمات التي تمر بها جراء الحرب وإستقبالها لأعداد كبيرة من النازحين يؤكد مقدرة الولاية على لعب دور كبير فى الإقتصاد السوداني بعد نهاية الحرب وذلك بفضل ما تمتاز به من إمكانيات وقيادة رشيدة.

وأوضح أن البنك يتطلع للتوسع في ولاية الجزيرة لتقديم كافة الخدمات في مجال الصادرات والواردات وتمويل الموسم الزراعي بالإضافة لتأهيل مستشفى الكلى بمدني والتبرع بخمسة ملايين للمستشفى للحوجة الماسة .

وأوضح الأستاذ خالد بشرى محمد يحيى مدير بنك تنمية الصادرات فرع مدني أن إفتتاح البنك اضافة حقيقة لدعم مجال الصادرات والواردات بالولاية يأتي في ظروف صعبة .