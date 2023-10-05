السعودية تترشح لتنظيم كأس العالم 2034 والسودان يدعم ملفها





أعلن الأستاذ أسامه عطا المنان ، النائب الاول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية دعمهم اللا محدود للاخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وملف إستضافة السعودية وتنظيم كاس العالم 2034م.

وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد ان ذلك ياتي في اطار العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وما ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب السوداني خاصة في مجال الرياضة وكرة القدم تحديداً وهي تستضيف معسكرات المنتخبات الوطنية السودانية بكل رحابة وأريحية، وتعمل على توفير كل احتياجاتها ومستلزماتها ومقومات التطور للكرة السودانية وهو ما يجعلنا نعلن وقفتنا ودعمنا لملف المملكة العربية السعودية لإستضافة كاس العالم 2034م.