رياضية
السعودية تترشح لتنظيم كأس العالم 2034 والسودان يدعم ملفها
أعلن الأستاذ أسامه عطا المنان ، النائب الاول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية دعمهم اللا محدود للاخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وملف إستضافة السعودية وتنظيم كاس العالم 2034م.
وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد ان ذلك ياتي في اطار العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وما ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب السوداني خاصة في مجال الرياضة وكرة القدم تحديداً وهي تستضيف معسكرات المنتخبات الوطنية السودانية بكل رحابة وأريحية، وتعمل على توفير كل احتياجاتها ومستلزماتها ومقومات التطور للكرة السودانية وهو ما يجعلنا نعلن وقفتنا ودعمنا لملف المملكة العربية السعودية لإستضافة كاس العالم 2034م.
وأضاف عطا المنان “نعرف جيداً الإمكانيات التي تتمتع بها المملكة ومقدرتها في التنظيم والنجاح، وباذن الله يتحقق لهم ما يتمنوا ونتمنى الخير والنجاح ولابد من كلمة حق وشكر للأخوة في الإتحاد السعودي لكرة القدم وكل أهل المملكة العربية السعودية على ما قدموه للكرة السودانية وهو تأكيد للعلاقة بين الشعبين وتربطهم كثير من أواصر المحبة والإخاء”.
سونا
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