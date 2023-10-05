بالصور.. والي الشمالية يشهد إحتفال محلية القولد بتخريج 1300 مستنفراً





احتفلت محلية القولد اليوم بأستاد كدكول بوحدة دنقلا العجوز بتخريج 1300 مستفراً بمعسكرات التدريب المفتوحة، وشهد الإحتفال والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي وعدد من القيادات والمدير التنفيذي لمحلية القولد الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد وجمع غفير من المواطنين.

وحيا الوالي لدى مخاطبته الاحتفال تضحيات ومجاهدات ونضالات القوات المسلحة وهي تدافع في كافة مناطق العمليات دفاعاً عن الأرض والعرض والمال وصون عزة وكرامة الشعب السوداني، وترحم على الشهداء من العسكريين والمدنيين وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد مواصلة التدريب والتأهيل للشباب القادرين على حمل السلاح من أجل حماية الولاية وتعهد الوالي بأكمال مشروعات التنمية والخدمات بالمحلية بالرغم من الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد مشيداً بقيادات وأعيان محلية القولد والذين أشرفوا على تدريب وتأهيل المستنفرين بقرى ومناطق المحلية المختلفة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية القولد أن معسكرات التدريب المفتوحة للمتطوعين شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأشار إلى أن المحلية ماضية في تنفيذ خططها وبرامجها ومشاريعها وتقديم أفضل الخدمات لمواطن المحلية.