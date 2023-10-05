الصحة بنهر النيل تبحت كيفية استرجاع خدمات التأمين الصحي بالولاية





التقى دكتور أحمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل اليوم بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة وفد الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية برئاسة دكتور فاروق فيصل مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية وعدد من مدراء إدراته المتخصصة بحضور دكتور سليمان مرحب مدير صندوق التأمين الصحي الاسبق الاتحادي.

وبحث اللقاء عدداً من المشاكل والمعوقات التي تواجه الإدارة حتى أدت الى إيقاف الخدمة بالولاية.

واستعرض اللقاء الكيفية المثلى لإيجاد آلية يمكن ان تساعد في استرجاع العمل من خلال تقديم الخدمة التأمينية تدريجيا وذلك لتخفيف العبء عن المواطن المستفاد الاول من الخدمة العلاجية.