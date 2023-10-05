والي القضارف يشهد توقيع عقد تأهيل مسلخ القضارف الحديث





شهد والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه اليوم مراسم توقيع عقد تأهيل وتشغيل مسلخ القضارف الحديث بين حكومة الولاية وشركة MNA ، بقرية الرواشدة.

حيث وقعت انابة عن حكومة الولاية الأستاذة نجاة أحمد محمد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة فيما وقع عن الشركة الأستاذ عبدالمولى المهدى الدومه حيث نص العقد على تأهيل المسلخ بنظام البوت فى فترة 6 اشهر.

وأكد الوالي أن هذه الخطوة تعد بداية لتنفيذ خطط حكومة الولاية التي تهدف لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال والمستثمرين للولاية، مشيراً إلى أن الولاية تعد العدة لتنظيم مؤتمر للاستثمار بالولاية يضم الجهات ذات الصلة بالمركز.