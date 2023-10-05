وزير الماليه يؤكد أهمية الحفاظ على مدخرات الشعب السوداني





قال وزير المالية والتخطيط الإقتصادي إن الحفاظ على مدخدرات الشعب السوداني يجب أن تكون مسؤلية الجميع، مؤكداً أن منتج الذهب ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وفقاً لسياسات متزنة تراعي مصلحة المنتج والمصدر والدولة.

جاء ذلك خلال مخاطبتة اليوم الإجتماع التنسيقي لمناقشة وتذليل العقبات التي تواجه عملية صادر الذهب وحصائله اليوم بمباني جهاز المخابرات العامة بمدينة بورتسودان، مضيفاً أن الوزراة ستعمل على إعادة النظر في رسوم الإستماره التي تصدر من جهات الاختصاص، مؤكداً أن معالجة كل القضايا أمر مهم.

فيما قال مبارك أردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إن الإجتماع شارك فيه كل المختصين مثل جهاز المخابرات وزراة الداخلية والجمارك ومنتجي ومصدري الذهب، مشيراً إلى الهدف من الإجتماع هو التفاكر وصولاً إلى رؤى مشتركة تحقق رغبات كل الجهات مؤكداً أن شركة المعادن ستعمل بتنسيق مع كل الجهات لمصلحة الجميع.