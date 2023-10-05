والي كسلا: نسعي للوصول لمرتبة الجودة الشاملة في أعمال الحج





رحب والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبد الله باستضافة الولاية لملتقى أمناء الحج والعمرة بالولايات لتقييم وتقويم اعمال حج العام 1444هـ والذي جاء بتشريف من وزير الشئون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.

وقال الوالي في الجلسة الإفتتاحية للملتقى الذي عقد تحت شعار “نحو أفق جديد لأعمال الحج” إن الولاية بدأت في الإعداد والاجراءات لحج الموسم منذ وقت مبكر إلا أن الحرب التي شهدتها البلاد عطلت كثير من مصالح البلاد الا انه وبفضل القائمين على الامر استطاع حجاج الولاية تأدية المناسك على الوجه المطلوب.

ورحب الوالي باسم أهل الولاية بالمشاركين في الملتقى الذي يعول عليه في الخروج بمخرجات تسهم في الوصول الي مرتبة الجودة الشاملة والإحسان في أداء المهام المؤكلة.

وقال إننا كنا نسمع بان هنالك عددا من المشاكل في وسائل التواصل الاجتماعي التي تواجه الحجاج من سوء الاعداد والاطعام والسكن الا اننا لم نسمع بأي من هذه المشاكل في حج الموسم السابق.

وقال إن الوزارة الإتحادية والمجلس الأعلى للحج والعمرة واللجان أدوا عملهم بالصورة المطلوبة وكان نتاج ذلك الاداء المتميز لبعثة الحج السودانية التي اشاد بها القائمين بالأمر في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الوالي أن الملتقيات التقيمية والتقويمية تعتبر مجالاً خصباً لتبادل المعلومات ونقل التجارب وتداولها وتعين على سد الثغرات والوقوف على مراكز القوة والضعف التي صاحبت حج العام 1444هـ واستقبال حج العام 1445هـ.

وأضاف أننا نامل أن يكون الحج القادم أفضل من حج الموسم السابق وأن تعمل الدولة على توفير كل الظروف التي تجعل من الحج مميزاً ويليق بسمعة أهل السودان.

وعبر الوالي عن شكره لبعثة حجاج كسلا الذين أدوا الحج بكل تجرد ونكران ذات، معربا عن تمنياته أن تكون مخرجات الملتقى سدا لكل الثغرات وأن ينتفع بها اهل السودان.

من جانبه أوضح الأستاذ ماهر الحسين رئيس اللجنة العليا لأعمال الحج بولاية كسلا أن اللجنة قامت بكل ماهو مطلوب لإنجاز أعمال الحج وبدأت عملها مبكراً والتي توقفت بسبب ظروف الحرب ومن ثم استئنافها بفضل تعاون كل الاجهزة ابتداءً من حكومة الولاية ووزارة المالية والشركاء الآخرين حتى تكللت الجهود بتحريك الأفواج إلى الأراضي المقدسة وكان لها شرف الوصول للأراضي المقدسة كأول بعثة سودانية. وقال إن الولاية استطاعت أن تفوج 751 حاجاً وحاجة من حصة الولاية البالغة (912) فرصة.

وأمن الدكتور محمد عثمان دقليل إنابة عن أمناء الحج والعمرة بالولاية على أهمية الملتقى في الخروج بتوصيات تعمل على بناء خطة العام القادم على أساس علمي منهجي.