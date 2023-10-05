ديشامب يتحفظ على التنظيم المشترك لمونديال 2030





علق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتنظيم كأس العالم 2030 في 6 دول.وأعلن “فيفا”، أمس الأربعاء، إقامة مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة 3 مباريات في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وبدا ديشامب متحفظا على هذا القرار، قائلا بلهجة ضاحكة: “هل تتوقعون أنني سأكون متواجدا في مونديال 2030؟ ماذا تريدون بهذا السؤال؟”.وأضاف مدرب الديوك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “إنها مواضيع حساسة للغاية، أدنى كلمة يمكن أن تمس التوافق بين مصالح أطراف عديدة”.

وأشار: “بالتأكيد، الجميع بإمكانه أن يتبنى يوميا مبادرات إيجابية لحماية البيئة، لكن هل الكل يلتزم بها؟ لا لست مقتنعا بذلك”.

واستطرد “لا أريد إثارة مخاوف سابقة لأوانها من أجل إقناع الآخرين بوجهة نظري، لكن النسخة المقبلة من كأس العالم والبطولات التي تليها، ستكون مثار جدل كبير”.

وختم ديشامب تصريحاته في هذا الشأن: “لو كان هناك حل للتوفيق بين كافة المصالح، لكان هو الأفضل”.

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