بالوتيلي: لا أمانع اللعب لباريس مقابل 10 ملايين





علق المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، على فكرة الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.ويتواجد ماريو بالوتيلي، البالغ من العمر 33 عاما، في صفوف أضنة دمير سبور التركي.

وقال بالوتيلي في حوار مع خدمة البث الرقمي TV Play “لعبت في مارسيليا ونيس، وبالتالي لا مجال للعب في باريس”.وتابع “سأوافق على الرحيل لسان جيرمان، إذا حصلت على عرض براتب سنوي 10 ملايين يورو”.

ونوه “مقابل 10 ملايين يورو سأرحل للانضمام حتى للفريق الذي يلعب له أخي (روفاتو)”.

يذكر أن ماريو بالوتيلي لعب في صفوف العديد من الأندية، على غرار إنتر ومانشستر سيتي وميلان وليفربول.

وتوج بالوتيلي بلقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا رفقة إنتر ميلان، كما حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة مانشستر سيتي.

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