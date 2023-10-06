بادي يطلع على ترتيبات تنفيذ مشروعات صندوق إعمار النيل الأزرق





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ الشيخ الدود بخوت الأمين العام لصندوق إعمار النيل الأزرق على الترتيبات الجارية للمضي قدماً في الإعداد لتنفيذ مشروعات الصندوق في ظل الظروف الراهنة بالإقليم والبلاد عامة.

الأمين العام للصندوق أوضح أن لقاء السيد الحاكم تناول التدابير الخاصة بإستئناف عمل الصندوق في مجال تنفيذ المشروعات الداعمة لإستقرار العائدين من النازحين واللاجئين وذلك في إطار الوفاء بمهام وإختصاصات الصندوق.

واوضح أن اللقاء أمن على أهمية توفير مقر مؤقت للصندوق بمدينة الدمازين توطئةً لإنفاذ مشروعات الصندوق على صعيد دعم العائدين إلى مناطقهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأكد حرص الصندوق على تأمين الإحتياجات التي تهم العائدين بالإقليم.