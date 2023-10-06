وزير التربية بنهر النيل يتسلم كتاب تحليل نتيجة إمتحانات الشهادة الابتدائية





تَسَلّم الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف اليوم، نسخة من كتاب تحليل نتيجة إمتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2023 والذي أعدته الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالوزارة.

وأشاد وزير التربية والتعليم المكلف بالجهد الكبير والمقدر لإدارة التقويم والامتحانات بالوزارة وقال إن كتاب تحليل نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2023 يعتبر مرجعية أساسية للوزارة يتم القياس عليها وإجراء المقارنات لنتائج الإمتحانات للأعوام القادمة، بعد عودة المرحلة الإبتدائية في ظل التعديلات التي طرأت على السُّلُّم التعليمي بالبلاد.

واشار إلى أهمية تحليل نتائج التلاميذ والتلميذات للوقوف على المؤشرات التي تبرز مواطن الضعف والقوة وما يترتب على ذلك من إجراءات وقرارات لمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وانتهز الوزير السانحة لتقديم التهنئة للمعلمين والمعلمات والأسرة التعليمية بالولاية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف يوم الخامس من أكتوبر من كل عام، داعياً بتحقيق النصر للقوات المسلحة لينعم الوطن بالأمن والإستقرار ليعود التلاميذ والطلاب لقاعات الدراسة.