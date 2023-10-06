نهائي مونديال 2030 .. في المغرب أم إسبانيا؟





بعد اختيار المغرب وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن ملف ثلاثي يشمل البرتغال ظهرت علامات انقسام بين الجارتين حول احتضان المباراة النهائية للبطولة.

وتوقع ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا في تصريحات لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية، الخميس إقامة النهائي في بلاده.

لكن فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، قال إن الهدف إقامة النهائي في الدار البيضاء.

وتمنى لقجع في مقابلة مع راديو مارس أن “يتوج” المغرب جهوده بالاحتفال “بنهائي تاريخي في استاد الدار البيضاء”.

وتدخلت الأرجنتين أيضا، إذ عبر مسؤولون حكوميون والاتحاد الوطني للعبة الخميس عن الرغبة في استضافة “أكثر من مباراة واحدة” في النهائيات.

وشهدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعض التوتر خلال عقود حول الهجرة والأراضي، لكنها تحسنت العام الماضي بعد هدنة

دبلوماسية.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) بشكل مفاجئ، الأربعاء، أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمرور 100 عام على المسابقة.

وأوضح لقجع أن ممثلي المغرب وإسبانيا والبرتغال سيجتمعون يوم 18 أكتوبر الجاري في الرباط لمناقشة التحضير للبطولة.

وستحتضن ست مدن مغربية مباريات كأس العالم

وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.

وسيصبح المغرب الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة الأخيرة ببلوغه دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ العرب والقارة السمراء، ثاني بلد عربي وإفريقي يستضيف النهائيات بعد قطر عام 2022 وجنوب إفريقيا عام 2010.

وقال العاهل المغربي، محمد السادس في بيان، أمس، إن “هذا القرار يشكل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”، مجدداً “التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة”.

من جهته، قال الرئيس المؤقت للاتحاد الإسباني للعبة بيدرو روشا في بيان مشترك للاتحادات الثلاثة “أنا مقتنع بأننا سننظم مع المغرب والبرتغال أفضل كأس عالم في التاريخ”.

رويترز