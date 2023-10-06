الهلال والترجي التونسي والنجم الساحلي وبترو اتلتيكو الأنغولي – قرعة مجموعات أبطال افريقيا





أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، عن وقوع الهلال السوداني في المجموعة الثالثة بجانب الترجي والنجم الساحلي من تونس وبترو اتليتكو الأنجولي.

وأجريت القرعة نهار الجمعة في جنوب إفريقيا.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى:

ماميلودي صن داونز – جنوب إفريقيا

بيراميدز – مصر

مازيمبي – الكنغو

نواذيبو – موريتانيا

المجموعة الثانية:

الوداد – المغرب

سيمبا – تنزانيا

أسيك ميموزا – كوت ديفوار

جوانينج جالاكسي – بتسوانا

المجموعة الثالثة:

الترجي – تونس

بترو أتلتيكو – أنغولا

الهلال – السودان

النجم الساحلي – تونس

المجموعة الرابعة:

الأهلي – مصر

شباب بلوزداد – الجزائر

يانج أفريكانز – تنزانيا

ميدياما – غانا

رصد وتحرير – “النيلين”