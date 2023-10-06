رياضية
الهلال والترجي التونسي والنجم الساحلي وبترو اتلتيكو الأنغولي – قرعة مجموعات أبطال افريقيا
أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، عن وقوع الهلال السوداني في المجموعة الثالثة بجانب الترجي والنجم الساحلي من تونس وبترو اتليتكو الأنجولي.
وأجريت القرعة نهار الجمعة في جنوب إفريقيا.
نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا:
المجموعة الأولى:
ماميلودي صن داونز – جنوب إفريقيا
بيراميدز – مصر
مازيمبي – الكنغو
نواذيبو – موريتانيا
المجموعة الثانية:
الوداد – المغرب
سيمبا – تنزانيا
أسيك ميموزا – كوت ديفوار
جوانينج جالاكسي – بتسوانا
المجموعة الثالثة:
الترجي – تونس
بترو أتلتيكو – أنغولا
الهلال – السودان
النجم الساحلي – تونس
المجموعة الرابعة:
الأهلي – مصر
شباب بلوزداد – الجزائر
يانج أفريكانز – تنزانيا
ميدياما – غانا
رصد وتحرير – “النيلين”
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