سياسية
محلية البحيرة تتسلم قافلة المساعدات الإنسانية لمتضرري السيول والأمطار
استقبلت الأستاذة هويدا علي الشيخ، مدير الإدارة العامة للشؤون الإجتماعية بمحلية البحيرة، قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها وزارة الشؤون الإجتماعية بولاية نهر النيل دعماً للأسر المتضررة جراء السيول والأمطار والعواصف الرملية التي اجتاحت قرى واسعة من محلية البحيرة الأسبوع المنصرم.
وتحتوي القافلة على بعض مواد الغذاء والإيواء حوالي 520 جوال دقيق 1040 مشمع سيتم توزيعها على المتأثرين بواسطة إدارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لكشوفات الحصر المعدة مسبقاً لهذا الغرض.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد