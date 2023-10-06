محلية البحيرة تتسلم قافلة المساعدات الإنسانية لمتضرري السيول والأمطار

استقبلت الأستاذة هويدا علي الشيخ، مدير الإدارة العامة للشؤون الإجتماعية بمحلية البحيرة، قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها وزارة الشؤون الإجتماعية بولاية نهر النيل دعماً للأسر المتضررة جراء السيول والأمطار والعواصف الرملية التي اجتاحت قرى واسعة من محلية البحيرة الأسبوع المنصرم.