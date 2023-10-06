والي شمال كردفان: ترتيبات لإعادة تشغيل السجل المدني بالولاية





كشف الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله والي ولاية شمال كردفان المكلف عن ترتيبات جارية الآن لإعادة تشغيل وإستئناف العمل بالسجل المدني خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوالي، في تصريحات صحفية له بمدينة الأبيض، أنه تم توفير معينات العمل وربطها بالنظام الإتحادي للسجل المدني الاتحادي، ممتدحاً دور الشرطة في المساهمة في حفظ الأمن والعمل مع الجهات ذات الصلة من أجل مجتمع آمن.

وفي محور الصحة، أشار إلى المشكلات التي تواجه القطاع الصحي والمساعي التي تمت لمعالجتها، مؤكداً أهمية وجود نظام صحي مستقر ومتطور من أجل الإرتقاء بالخدمات الصحية.

ولفت إلى أهمية المبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أنه يعول عليها كثيراً في إسناد حكومة الولاية لأنها تساعد في معرفة مواقع الخلل مما يمكن من إجراء التدخلات اللازمة والسريعة.