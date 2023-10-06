رياضية

قرعة الكونفدرالية: اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي وسوبر سبورت ومودرن فيوتشر المصري

2023/10/06

يشارك في البطولات الأفريقية في الموسم الجاري 4 فرق من الدوري المصري، حيث يمثل مصر الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

نتائج مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الأولى: الهلال الليبي – سوبر سبورت الجنوب أفريقي – مودرن فيوتشر – اتحاد العاصمة الجزائري.

الثانية: أبو سليم الليبي – سوار الغيني – ساجرادا الأنجولي – الزمالك.

الثالثة: دو لوبيتو الأنجولي – دريمز الغاني – الأفريقي التونسي – ريفرز يونايتد.

الرابعة: سيخوخون الجنوب أفريقي – ستاد مالي – ديابيلس الكونغولي – نهضة بركان.

المصري اليوم

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