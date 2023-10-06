رياضية
قرعة الكونفدرالية: اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي وسوبر سبورت ومودرن فيوتشر المصري
يشارك في البطولات الأفريقية في الموسم الجاري 4 فرق من الدوري المصري، حيث يمثل مصر الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.
نتائج مجموعات الكونفدرالية
المجموعة الأولى: الهلال الليبي – سوبر سبورت الجنوب أفريقي – مودرن فيوتشر – اتحاد العاصمة الجزائري.
الثانية: أبو سليم الليبي – سوار الغيني – ساجرادا الأنجولي – الزمالك.
الثالثة: دو لوبيتو الأنجولي – دريمز الغاني – الأفريقي التونسي – ريفرز يونايتد.
الرابعة: سيخوخون الجنوب أفريقي – ستاد مالي – ديابيلس الكونغولي – نهضة بركان.
المصري اليوم
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