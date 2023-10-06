والي الشمالية يفتتح عدداً من المنشات التنموية والخدمية بمحلية القولد





إفتتح والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر أحمد علي اليوم، بحضور عدداً من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية القولد، مركز صحي القولد قبلي بتردد (50) ألف شخص في الشهر مع الإلتزام بترفيعه مركز صحي نموذجي، كما إفتتح العناية المكثفة بمستشفى القولد التخصصي وقسم حضانة الأطفال بالمستشفى.

وفي نفس السياق، قام الوالي بتدشين أعمال الردميات في طريق القدار-ناوا الداخلي بطول 30 كيلو وكذلك تدشين طريق القولد قبلي فارجي بطول (٧) كيلو.

كما سجل والي الشمالية والوفد المرافق له زيارة إلى مشروع العقبة الزراعي بقرية المقاودة الذي تبلغ مساحته (16) ألف فدان، واعداً بمعالجة المشكلات التي تواجهه، وشملت زيارات الوالي أسرة الشهيد حسن جمال كنوزي بالقولد.

وجدد والي ولاية الشمالية مواصلة حكومة الولاية لجهودها لاستكمال مشروعات التنمية والخدمات وإحداث النهضة المنشودة بمحلية القولد بالرغم من الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وذلك تحت شعار (يد تعمر ويد تحمل السلاح).