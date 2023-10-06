بادي يقف على مشاركة القيادات الأهلية في برنامج المصالحات بالقضارف





وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على نتائج مشاركة وفد القيادات الأهلية لقبائل كنانة بمحافظة الرصيرص في برنامج المصالحات المجتمعية بولاية القضارف.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالدكتور عرفات الصادق محمد علي مستشار حاكم الإقليم لشؤون الصحة يرافقه وفد القيادات الأهلية لقبائل كنانة بمحافظة الروصيرص برئاسة العمدة دفع الله الشيخ فضل المولى، ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم.

وأوضح مستشار الحاكم لشؤون الصحة أن الوفد قدم تنويراً متكاملاً للسيد الحاكم حول نتائج الجولة الثانية من مشاركة وفد القيادات الأهلية بمحافظة الرصيرص في أعمال برنامج المصالحات المجتمعية التي تجري بولاية القضارف، موضحاً أنه نقل إشادة حكومة وفعاليات ولاية القضارف بالدور المتعاظم لحكومة الإقليم في إنجاح برنامج المصالحات المجتمعية بالولاية.

وأضاف أن الوفد نقل إشادة حكومة وفعاليات ولاية القضارف بمستوى الإستقرار والتعايش الذي ينعم به إقليم النيل الأزرق، مبيناً أن السيد الحاكم أعرب عن تقديره للمساهمات التأريخية لوفد القيادات الأهلية لقبائل رفاعة في دعم المصالحات المجتمعية بولاية القضارف.