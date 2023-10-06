عودة المواجهات الغائبة تتصدر مجموعة الأهلي في أفريقيا





أوقعت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التي أجريت يوم الجمعة، الأهلي المصري (حامل اللقب) في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني بالمجموعة الرابعة.

ويتجدد الصدام بين الأهلي وبلوزداد بعد غياب 22 عاما، حيث تقابلا في دور الثمانية (مرحلة المجموعات وقتها) بدوري الأبطال.وفاز الأهلي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها (1-0)، بعدما تغلب في القاهرة بهدف حسام غالي وفاز في الجزائر بهدف إبراهيم سعيد.

الأهلي لم يسبق له مواجهة ميدياما من قبل، لكنه يعود لمواجهة الأندية الغانية في مرحلة المجموعات لأول مرة منذ 2012 حين واجه بيركوم تشيلسي. ولم يلعب الأهلي ضد يانج أفريكانز منذ 7 أعوام، حين تقابلا في ثمن نهائي 2016، وتعادلا في تنزانيا 1-1، قبل أن يفوز المارد الأحمر في الإياب (2-1) بهدفي حسام غالي وعبد الله السعيد.

وفاز الأهلي وقتها على تشيلسي (4-1) بأهداف عبد الله السعيد ومحمد نجيب وثنائية وليد سليمان، كما تعادلا في غانا (1-1)، وسجل الإيفواري أوسو كونان للأهلي.

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