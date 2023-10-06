مليار جنيه مساهمة اجتماعية للعاملين بولاية سنار تقديراً لأدائهم المتميز





أعلنت حكومة ولاية سنار بأواسط السودان عن صرف مبلغ مليار جنيه للعاملين بالولاية والبالغ عددهم ٢٤ ألف عامل، وذلك تقديراً لصبرهم وأدائهم المتميز طوال الفترة الماضية كمساهمة إجتماعية من حكومة الولاية في تحسين معاش العاملين بالخدمة المدنية بالولاية وتخفيف العبء عليهم.

وأكد الدكتور محجوب احمد محمد علي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف، في تصريح لـ(سونا) أنه تقرر صرف مساهمة مالية لجميع العاملين بالولاية بعد موافقة والي ولاية سنار المكلف، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تم تمويلها من الموارد الذاتية للولاية وإيرادات الوحدات.

وأوضح الدكتور علي أن هذه المساهمة صدرت بقرار من وزارة المالية وسوف تتم وفقاً لضوابط الصرف والإشراف على التنفيذ، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المساهمة سوف يتم خلال فترة لا تتجاوز العاشر من أكتوبر الحالي.

وأعرب وزير المالية بولاية سنار عن شكره لجميع العاملين بولاية سنار، مثمناً روحهم الوطنية وصبرهم ومراعاتهم للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي أثرت سلباً على الحياة العامة.