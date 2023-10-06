شاهد بالفيديو.. أحمد الشاكر والنقيب السالمابي يسخران من الدعامة “الجماعة ديل اتشهودو”





سخر بطل المظلات السوداني “أحمد الشاكر” في ضيافة مع النقيب سرالختم السالمابي من الأعمال التي يقوم بها متمردي الدعم السريع ويزعموا بها بأنهم مسلمين.

وتساءل النقيب السالمابي هل هذه عمايل مسلمين؟ كل الانتهاكات يقوم بها هؤلاء المتمردين، ولا يخجلون منها، وقال أحمد الشاكر تعليقاً على هروب “الدعامة” من قصف الطيران وأنهم يسألون بعضهم هل “تشهودوا”.

وأكد أبطال الجيش السوداني بأن الأرض ضاقت على المليشيا المتمردة بما رحبت، فمن فوقهم الطيران، ومن تحتهم قوات العمل الخاص.

وقال النقيب السالمابي بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي بأن ما يقويهم هو وقوف الشعب السوداني معهم.

شاهد الحديثي الإيجابي من أبطال القوات المسلحة السودانية.

رصد وتحرير – “النيلين”