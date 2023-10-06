شاهد أردول بالصور: الفريق الذي أمامي ومن معهم من زملاء لهم دوراً كبيرا في إدخال التعدين ضمن أكبر صادرات البلاد

قال مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية: يعجبني الزملاء بالشركة السودانية دوماً بحبهم للعمل تحت كل الظروف ورغم كل التحديات ، وقد كان لهذا الفريق الذي امامي ومن معهم من زملاء دوراً كبيرا في ادخال التعدين ضمن اكبر صادرات البلاد والموارد النقدية للحكومة السودانية.

وأضاف أردول على صفحته الرسمية في “فيسبوك”:

علي يميني المحاسب ابراهيم الطاهر وعلى يساري النقيب شرطة تعدين عادل والاستاذ محمود سر الختم نقد مدير الادارة العامة للموارد المالية والجيولوجي أمير محمد كرتوكيلا المدير التنفيذي لمكتب المدير العام.

رصد وتحرير – “النيلين”