أهلي جدة يهزم الاتحاد في دوري روشن السعودي





قاد الإيفواري فرانك كيسي فريقه الأهلي لحسم ديربي جدة أمام الاتحاد (1-0)، مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدف الأهلي الوحيد في شباك العميد، نجمه الإيفواري فرانك كيسي بالدقيقة 31.

وحقق الأهلي فوزه السادس هذا الموسم ليحسم الديربي الأول، بعد عودته لدوري الأضواء والشهرة ويرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، خلف الاتحاد الرابع بنفس الرصيد النقطي والذي تكبد خسارته الثانية.

ولم يحدث أي جديد على صعيد النتيحة بالدقائق المتبقية، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على الاتحاد (1-0) في ديربي جدة.

كووورة