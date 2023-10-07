اتحاد الكرة يتعهد بدعم ملف المملكة لإستضافة مونديال 2034





أعلن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، الدكتور معتصم جعفر عن دعم الاتحاد السوداني لشقيقه السعودي بقيادة السيد ياسر المسحل لاستضافة كأس العالم 2034، واعتبر الدكتور معتصم الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد السعودي في خطاب أرسله للمسحل بالتاريخية والتي تنسجم مع طموحات وتطلعات المملكة العربية السعودية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان ، معبراً عن ثقته الكبيرة في أن ينال الملف الذي ستدفع به المملكة ثقة القائمين على الأمر حتى تحظى المملكة بهذه المكانة التي تستحقها عن جدارة. وأعلن الدكتور معتصم عن دعم الاتحاد السوداني اللا محدود لنظيره السعودي ، مؤكداً أن الاتحاد السوداني باسمه الكبير كأحد مؤسسي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمكن أن يلعب الدور الأكبر في دعم مساعي المملكة لاستضافة المونديال وتقديم تجربة مميزة ومبهرة تعبر عن التطور اللافت الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعهد رئيس الاتحاد السوداني بأن يوظف اتحاده كل علاقاته مع مختلف الاتحادات الصديقة والشقيقة من أجل التبشير بملف المملكة لاستضافة كأس العالم حتى يحقق النجاح المأمول .

وكالة سونا