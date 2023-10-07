شرطة السودان: ستقوم بتفعيل العمل الجنائي بالتعامل الفوري مع البلاغات





قال العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي بإسم الشرطة أن الشرطة ستقوم عبر لجنة تفعيل العمل الجنائي بالتعامل الفوري مع البلاغات، مثل سرقة السيارات بحظرها في نظام المرور وفحصها في نظام الأدلة ونشر بياناتها في موقع الإنتربول.

بالاضافه إلى ضد النفس يتم التحري الفوري فيها عبر النيابة توطئة للقبض على المتهم. وضد المال يتم عمل نشرة جنائية بهذا المال لكافة الولايات وفي حالة ضبطة يتم العامل فيه وفق نصوص قانون الاجراءات الجنائية ويسلم لصاحبة ويستكمل البلاغ بالتحري والقبض على المتهم وتقديمه للمحكمة.

سونا