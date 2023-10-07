جامعة الجزيرة تستضيف إمتحان مهنة القانون “المعادلة”





التقى السيد وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو بمكتبه اليوم بولاية الجزيرة عميد كلية القانون بجامعة الجزيرة الأستاذ أحمد النور الغالي والوفد المرافق له من أساتذة الجامعة ممثلاً للسيد مدير الجامعة.

واستعرض اللقاء الطلب المقدم من مدير الجامعة أ. د. صلاح الدين أحمد العربي المتعلق برغبة وإستعداد جامعة الجزيرة بإستضافة تنظيم إمتحان مهنة القانون (المعادلة) من خلال ما تملكه من بنية تحتية وأكاديمية ومهنية وكذلك طلب آخر لإعتماد كلية القانون في عضوية مجلس تنظيم مهنة القانون.

وشكر السيد الوزير إدارة الجامعة على المبادرة وعلى الطلب حيث إستجاب على الفور تقديراً للدور الكبير الذي تلعبه جامعة الجزيرة في العلم والمعرفة وخدمة المجتمع.

وحث الوزير كلية القانون على لعب دور أكبر في نشر الثقافة القانونية والإهتمام بالمواد المتعلقة بالعلاقات الدولية مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

من جانبه، شكر السيد عميد الكلية السيد الوزير على الإستجابة للطلبين دفعاً للعلاقات بين وزارة العدل وجامعة الجزيرة.

سونا