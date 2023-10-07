جبريل إبراهيم: شرعنا في وضع ضوابط لسعر الصرف





أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم الشروع في وضع ضوابط وإتخاذ حزمة إجراءات بشأن سعر الصرف لكبح جماح الدولار.

وعزا الوزير، في حوار مع وكالة السودان للأنباء، زيادة الطلب على الدولار إلى إستيراد المشتقات البترولية بعد توقف مصفاة الخرطوم في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، ومدخلات الحرب وتأثر المصانع والمصارف وتأثر عملية الصادرات وحصائل الصادر، وتوقف النظام المصرفي قبل دخل نظام سراج الذى جعل التحويلات الآن ممكنة ونشاط تطبيق بنكك.

وقال د. إبراهيم إن تجار العملة استغلوا هذه الظروف مما أدى إلى تدهور صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.