شاهد بالفيديو .. “دعامية” تتفاخر بعنصرية وتقول الا كان تجيبو ليهم خالد بن الوليد حتى تنتصرو عليهم





قالت إحدى السيدات المناصرات لقوات الدعم السريع “المتمردة” بأن أساس المليشيا هم فقط “عيال عرب”.

وقالت بأن ذلك من أساس الدعم هم “عرب صر”، وشرعت تعدد في أسماء القبائل المقاتلين والمؤسسين للدعم السريع.

وأضافت في عنجهية واضحة بأن الانتصار على الدعم السريع يستوجب إحضار خالد بن الوليد “الصحابي الجليل” رحمه الله.

ووجد هذه المقطع تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “النيلين”، وقد أجمع المتفاعلون على عنصرية هذه السيدة، وقوة وعظم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع الإرهابية.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً بمؤازرة شعبية واسعة لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ ستة أشهر.

شاهد فيديو الدعامية:

الرزيقات عنصريتهم حتي علي القبائل البتقاتل معاهم واضحة وباينة للعيان ، العنصرية باينة فيهم قبل انتصارهم واسمع كلام الحجة دة واضح يا نقيب سفيان الجيعان وناس ود الضي ونص كلتش بقال البوال وغيرهم ،،

ابلدة الرزيقات اجمعو هنا ،،

نحن ننذر ولا نعذر ،،

وشكرانيين ،،… pic.twitter.com/9axrLhZC51 — YASIN AHMED (@yasin123ah) October 5, 2023

رصد وتحرير – “النيلين”