شاهد بالصور.. نجوم الهلال السوداني يؤدون العمرة ويتابعون ديربي جدة من داخل الملعب





توجه عدد من لاعبي الكرة بنادي الهلال السوداني بقيادة قائد الفريق الغربال إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر رباعي الهلال صلاح عادل وعماد الصيني وأبو عاقلة وإرنق أمام الكعبة الشريفة بعد أداء العمرة.

وتوجه لاعب الهلال بعد ذلك لمدينة جدة لمتابعة الديربي بين فريقي الإتحاد والأهلي والذي كسبه الأخير بهدف دون رد, وظهر نجوم الهلال وهم يتابعون المباراة من داخل الملعب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين