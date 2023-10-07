بالصور.. المناطق التي تسيطر عليها “حماس” مساء السبت





لا تزال “حماس” تسيطر على مناطق في مستوطنة “بئيري” حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة على باقي المستوطنات التي شهدت انتشارا للمسلحين الفلسطينيين.

استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة “حماس” عملية واسعة، صباح اليوم السبت، داخل غلاف غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة “حماس” شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”.

وكالة سبوتنيك