حكومة سنار تبحث كيفية زيادة التحصيل باسواق المحاصيل





تفقد والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي يرافقه وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد سوق محصول سنار المركزي واطمأنوا على جاهزية السوق لاستقبال محاصيل ولاية سنار عقب حصادها في الأيام المقبلة.

وأكد الوالي حرص حكومته علي تشجيع الانتاج من خلال اجراءآت التحصيل المبسطة مشيدا بتجربة اسواق المحاصيل، مشيرا إلى ان هنالك اجراءات اتخذتها حكومته لتشجيع حركة البيع والشراء في المحاصيل الزراعية.

فيما اوضح وزير المالية المكلف ان الهدف من قيام اسواق المحاصيل هو الربط بين المنتج والتاجر مع تهيئة كافة السبل التشجيعية وقال “اننا ننشد الموارد والاثر الاقتصادي الذي ينعكس على الشرائح الضعيفة” مؤكدا حرص وزارة المالية على تسهيل عملية الايرادات لتشجيع المزارعين والتجار وشركات الصادر، كما اكد حرصه على حفظ حقوق التجار .

إلى ذلك قال المدير التنفيذي لمحلية سنار عبد الله عطا المنان ان السوق سوف يشهد حركة تجارية في المحاصيل الزراعية من خلال المؤشرات الكبيرة لنجاح الموسم الزراعي للعام 2023 الذي ينعكس اثره الاقتصادي على المواطنين.

على صعيد متصل خاطب الاستاذ الضوء احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر الاجتماع الموسع والذي ضم مدراء الوحدات الادارية لشرق وغرب مدينة الدندر ومدير اسواق المحاصيل بمحلية الدندر.