جملة من التدابير لإنجاح الجولة الثالثة للقضاء على حمى الضنك بالقضارف





وجه والي ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بلدية القضارف بتسخير كافة إمكانياتها لإنجاح الجولة الثالثة من حملة مكافحة نواقل الأمراض بأحياء البلدية للقضاء على حمى الضنك والحميات الأخرى.

ودعا الوالي للتنسيق مع لجان الأحياء لمزيد من التجويد ولضمان تغطية كل المناطق المستهدفة، موجهاً وزارة المالية بالولاية بتوفير المتحركات لصالح الحملة والإستفادة من الآليات المتاحة لدى المؤسسات الحكومية والقوات النظامية، علاوة على تخصيص يوم للخدمة لإتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الحكومية للمساهمة في نظافة مؤسساتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم مع المسؤولين ببلدية القضارف برئاسة الأستاذ صديق خالد نائب المدير التنفيذي للبلدية، مطالباً بإعطاء الأولوية في الصرف لصالح حملة مكافحة نواقل الأمراض.

وشدد على ضرورة تنظيم حملة خاصة بالسوق العمومي وإغلاق السوق بشكل كامل لمدة يومين أو ثلاثة حسب ما يقتضيه الأمر للنظافة وإزالة المخالفات وضبط المركبات غير المرخصة وتوفيق أوضاعها بالتنسيق مع شرطة المرور.