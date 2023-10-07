وزير المالية: الإقتصاد السوداني سيسترد عافيته بعد الحرب

وقال الوزير، في حوار مع وكالة السودان للأنباء “انا مطمئن تماماً لمستقبل الاقتصاد السوداني بعد الحرب، لأن السودان لديه إمكانات ضخمة وكبيرة جداً غير متوفرة في معظم دول العالم مثل الزراعة والمعادن والثروة الحيوانية” ، تتطلب ترتيبات كبيرة تتعلق بعدم تمركز الخدمات في مكان واحد مثل العاصمة، واستنهاض رأس المال الوطني الكبير في الخارج للمساهمة في تطوير الإقتصاد وتطوير البلاد وتحقيق الأرباح، خاصة وأن الأرباح التي يتم الحصول عليها في السودان لا يمكن تحقيقها في معظم دول العالم.