اقتصاد وأعمال
وزير المالية: الإقتصاد السوداني سيسترد عافيته بعد الحرب
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم إنه مطمئن لمستقبل الاقتصاد السوداني رغم ظروف الحرب.
وقال الوزير، في حوار مع وكالة السودان للأنباء “انا مطمئن تماماً لمستقبل الاقتصاد السوداني بعد الحرب، لأن السودان لديه إمكانات ضخمة وكبيرة جداً غير متوفرة في معظم دول العالم مثل الزراعة والمعادن والثروة الحيوانية” ، تتطلب ترتيبات كبيرة تتعلق بعدم تمركز الخدمات في مكان واحد مثل العاصمة، واستنهاض رأس المال الوطني الكبير في الخارج للمساهمة في تطوير الإقتصاد وتطوير البلاد وتحقيق الأرباح، خاصة وأن الأرباح التي يتم الحصول عليها في السودان لا يمكن تحقيقها في معظم دول العالم.
وتوقع د. إبراهيم إسترداد الإقتصاد السوداني لعافيته بعد الحرب عبر تدفق الإستثمارات لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، خاصة أن التجارب أثبتت أن نسبة الأرباح التي تتحقق في السودان لا يمكن تحقيقها في بلدان أخرى، مؤكداً أنه لن تواجه المستثمرين أية مشاكل.
سونا
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