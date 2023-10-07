وزير المالية يؤكد استمرار دفع رواتب العاملين بالدولة





جدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم حرص وزارته على استمرار دفع رواتب العاملين بالدولة.

وقال في حوار مع وكالة السودان للانباء (سونا)، نسعى الآن لأكمال صرف رواتب العاملين بنسبة 100% للجميع بدل تعويض الشهور السابقة للموظفين.

وتابع “نحن حاليا لانستطيع ان نجدول مرتبات العاملين السابقه لاننا في حالة حرب ولكننا نطمح بأن نفي كل شهر بمرتب العاملين بالدولة كاملا بدل أن يصرف العامل 100% والموظف 60%، مؤكدا ان الاولية هي توحيدها وقال نعمل على كيفية إعادة نواقص المرتبات إلى سيرتها الأولى بدل التعويض للشهور السابقة.

وحول مزاعم اعفاء ديون السودان بعد مضي ستة أشهر على الحرب قال د. جبريل ليس هناك علاقة على الإطلاق بين الحرب واعفاء ديون السودان بالعكس الحرب قد تخلق بيئة غير مناسبة لاعفاء الديون.