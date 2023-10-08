مانشستر يونايتد يحقق فوز درامي على برينتفورد





حقق مانشستر يونايتد العديد من الأرقام المميزة بعد فوزه الدرامي على برينتفورد (2-1)، مساء السبت، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب أرقام “أوبتا”، سجل ماكتوميناي آخر 10 أهداف له في البريميرليج رفقة اليونايتد على ملعب أولد ترافورد، ولا يملك لاعب مسيرة أطول من تلك سوى أولي جونار سولسكاير (11 هدفا).

وأصبح ماكتوميناي أول لاعب يسجل هدفين بعد الدقيقة 90 في مباراة بالبريميرليج، منذ أن قام ستيفين بيرجوين بنفس الأمر رفقة توتنهام أمام ليستر سيتي في كانون الثانى/يناير 2022.

وللمرة الثالثة لمانشستر يونايتد يستقبل الهدف الأول في 4 مباريات متتالية على ملعبه في البريميرليج، بعد الفترة ما بين شباط /فبراير وآذار/مارس 2014، وتموز/يوليو وآب/أغسطس 2020.

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