محترف جديد من الدوري الهولندي يستعد لتمثيل منتخب السودان – صورة





واصل الاتحاد السوداني لكرة القدم سياسته الجديدة، التي تتمثل بتدعيم صفوف منتخب “صقور الجديان” بالعديد من أسماء اللاعبين المحترفين الذين ينشطون خارج الدوري المحلي، وذلك استعداداً للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة تحت قيادة المدير الفني الغاني، كواسي أبياه، الذي سيقود المنتخب الأول خلفاً للمدرب المغربي بادو الزاكي.

وسيكون لاعب نادي دن بوش الناشط في دوري الدرجة الثانية الهولندية، شادي عز الدين بارغلان، جديد منتخب السودان، وذلك بعدما وجه له الاتحاد السوداني لكرة القدم الاستدعاء للمشاركة في المعسكر الخاص بشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

وأكد نادي دن بوش، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصول استدعاء الاتحاد السوداني لكرة القدم للاعب بارغلان، وذلك من أجل التحاقه بمنتخب “صقور الجديان” لأول مرة في المعسكر المقبل استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، مع العلم أن أولى جولات التصفيات ستقام في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر شادي عز الدين بارغلان من مواليد أكتوبر 2002، وينشط في مركز الجناح الأيمن، وانضم في عام 2019 إلى نادي دن بوش تحت 17 عاماً، ثم وصل إلى فريق أقل من 19 عاماً، قبل ترقيته إلى الفريق الأول في العام الماضي.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد وجه استدعاءً للاعب أبو بكر مأمون عيسى، المحترف في صفوف نادي غريمسبي تاون الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإنكليزية لكرة القدم، ومن المقرر أن يتواصل استدعاء العديد من اللاعبين المحترفين خلال الفترة المقبلة.

العربي الجديد