برايتون يفرض التعادل على ليفربول





فرض برايتون التعادل بنتيجة (2-2) على ضيفه ليفربول، في المباراة التي احتضنها ملعب فالمر، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين (40، 45)، بينما أحرز هدفي برايتون سيمون أدينجرا في الدقيقة (20) ولويس دانك في الدقيقة (78).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، كما رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس.

كووورة