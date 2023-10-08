آرسنال يغتال مانشستر سيتي بهدف





انتزع آرسنال انتصارًا قاتلًا أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-0)، على ملعب الإمارات، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليوقف سلسلة من 12 هزيمة متتالية أمام السيتزينز في البريميرليج.

سجل هدف آرسنال الوحيد جابريل مارتينيلي في الدقيقة (86).

بتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام المتصدر، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.

كووورة